Um grupo de invasores de campo visou Mohammed Salah no jogo do Egito com a Serra Leoa, de apuramento para o Mundial de 2026, que a equipa treinada por Rui Vitória venceu, por 2-0. O avançado egípcio do Liverpool acabou por sair do campo escoltado por militares. (Vídeo Twitter)