Salah falhou o terceiro penálti da época... mas desta vez teve a sorte do seu lado

Diante da Tanzânia, num jogo de preparação para a CAN'2023, o Egito venceu por 2-0 numa partida na qual a ficha de jogo apresenta um penálti falhado por Mo Salah (o seu terceiro da época). O que é verdade... em parte. É que, com imensa sorte, o disparo do craque da seleção comandada por Rui Vitória bateu na trave e ressaltou nas costas do guarda-redes Aishi Manula, que acabou por ter um autogolo na sua conta.