Salt Bae felicitou João Félix pelo apuramento do Atlético Madrid para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, partilhando nas redes sociais um vídeo no qual mostra o outro lado da visita do português ao seu restaurante. No vídeo, captado no início do ano , é possível ver-se Jorge Mendes na mesa ao lado e Félix a 'medo' na hora de cortar o bife sem olhar...