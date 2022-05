Salvador Agra, extremo do Tondela, lamentou o desfecho da temporada 2021/22 da equipa - que culminou com uma derrota na final da Taça de Portugal diante do FC Porto depois de ver consumada a descida de escalão -, assumindo que o coletivo beirão nunca deixou de acreditar que seria possível conquistar a prova rainha. [Vídeo: VSports]