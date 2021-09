A carregar o vídeo ...

António Salvador tem boas perspetivas para a prestação do Sp. Braga na Liga Europa, a começar já em Belgrado, esta quarta-feira, frente ao Estrela Vermelha. Lembrando o currículo arsenalista na prova, o presidente do Sp. Braga referiu, ainda assim, que isso não basta e que é preciso fazer mais e melhor do que neste arranque de Liga.