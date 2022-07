Salvador: «Nunca nenhum jogador ou treinador do Sp. Braga vai pôr o resultado à frente de 500 mil euros»

A carregar o vídeo ...

António Salvador foi esta terça-feira confrontado com a polémica cláusula no negócio da venda de David Carmo, segundo a qual o Sp. Braga recebe 500 mil euros de cada vez que o FC Porto for campeão. O presidente dos minhotos garantiu a idoneidade dos seus profissionais e assegurou que os prémios dos seus jogadores e treinadores "são superiores a isso".