Salvio bisa em noite endiabrada da Taça Libertadores

O Boca Juniors, novo campeão argentino de futebol, somou terça-feira o primeiro triunfo no Grupo H da Taça Libertadores, ao vencer em casa o Independiente de Medellín por 3-0, liderado por Eduardo Salvio. No 'La Bombonera', o ex-jogador do Benfica inaugurou o marcador aos 35 minutos, de cabeça, na antecipação a uma defesa, após centro da esquerda de Fabra, e chegou ao 'bis' aos 57, de pé esquerdo, oportuno na área [Vídeo Twitter]