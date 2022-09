A carregar o vídeo ...

Ukra partilhou nas redes sociais um vídeo no qual mostra um momento caricato vivido esta quarta-feira no treino do Rio Ave, quando no meio de um exercício acabou autenticamente atropelado por Andreas Samaris. "Conselho de amigo: nunca se metam na frente de um comboio. Obrigado, Samaris. O carinho no final deu para apaziguar a dor", escreveu o extremo.