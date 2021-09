A carregar o vídeo ...

O Flamengo apurou-se para a segunda final da Libertadores em três anos. Após vencer os equatorianos do Barcelona por, com um bis de Bruno Henrique, o conjunto do Rio de Janeiro celebrou a passagem à final em grande. Com direito a samba e muita animação, veja aqui as imagens da celebração do Flamengo. [Créditos: Twitter/Flamengo]