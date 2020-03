A carregar o vídeo ...

O Atlético-MG contratou o argentino Jorge Sampaoli (ex-treinador do Santos) e vai apostar forte no mercado para fazer frente ao Flamengo de Jorge Jesus, que ganhou tudo na última temporada no Brasil. Os comentadores da ESPN Brasil falam das hipóteses que a equipa de Belo Horizonte tem de chegar ao título. (Vídeo ESPN)