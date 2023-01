Aos 55 minutos do Vizela-Rio Ave , Jonathan recebeu um passe atrasado de um companheiro de equipa, mas não se apercebeu da proximidade de Samu. O médio do Vizela tirou a bola ao guarda-redes adversário e ainda o tirou do caminho com uma simulação antes de fazer o momentâneo 1-1. [Vídeo: Vsports]