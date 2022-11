Samuel Soares, guarda-redes do Benfica B, rematou a 80 metros de distância e lance acabou em golo

Samuel Soares, guarda-redes do Benfica B, assinou um dos momentos da jornada 12 da 2.ª Liga. Aos 65 minutos do encontro com o Trofense, rematou a cerca de 80 metros de distância da baliza contrária e a bola embateu na barra, tocando depois nas costas do guarda-redes contrário, Miguel Santos, a quem foi atribuído autogolo. Os encarnados deram a volta e acabaram por vencer por 2-1