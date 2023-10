Sancho de volta aos convocados do Man. United ou não? Conferência de Ten Hag deu grande confusão

A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Manchester United pensavam que Jadon Sancho estava de volta aos convocados dos red devils para o jogo da Liga dos Campeões com o Copenhaga. O jornal 'The Sun' chegou mesmo a publicar a notícia com o regresso do avançado. No entanto, tudo não passou de um engano por causa do sotaque do holandês. Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, Ten Hag estava a explicar que Sergio Reguilón está prestes a regressar aos relvados depois de recuperar de lesão, mas os adeptos do Manchester United perceberem ‘Sancho’ em vez de ‘Sergio’. Veja o momento. (Vídeo: Twitter Football Daily)