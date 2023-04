Sanjoanense-Belenenses teve um dos penáltis mais insólitos dos últimos tempos

A carregar o vídeo ...

O encontro Sanjoanense-Belenenses, que os azuis ganharam por 3-1, ficou marcado por um momento insólito na fase final, que viria a resultar no golo que ditou o fecho do resultado (aos 2.50 do vídeo acima). Na sequência de um canto, o auxiliar levantou a bandeirola e, pensando que o jogo estava parado, o defensor Danrlei decidiu recolher a bola com o braço e recolocá-la a rolar. O problema foi que o árbitro não tinha sancionado o fora de jogo e, após alerta do VAR e ter ido ver as imagens, o juiz apontou mesmo para a marca dos 11 metros. Isto enquanto, dos dois lados, ninguém entendia bem o que se passava...