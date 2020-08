A carregar o vídeo ...

Foi de forma bastante original que o Santa Clara anunciou esta quarta-feira a contração do avançado Gustavo Viera aos uruguaios do Liverpool de Montevideo. Através de um post no Facebook, o conjunto insular aproveitou o facto de Viera ser uruguaio para, à boleia do lendário 'Maracanazo' criar um enredo no qual o reforço 'pica' os brasileiros do plantel.