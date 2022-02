O Boavista chega ao empate aos 26 minutos da partida num lance que surgiu após um erro clamoroso de Villanueva. O central do Santa Clara falhou totalmente na receção da bola e deixou caminho aberto para os axadrezados saírem com espaço para o contra-ataque. No centro da área açoriana, Petar Musa não falhou e reestabeleceu a igualdade (1-1). [Vídeo: VSports]