Santa Clara-Gil Vicente: os bastidores do regresso do público aos estádios

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Santa Clara e Gil Vicente, a contar para a 3.ª jornada da Liga NOS, deu o mote para o regresso dos adeptos aos estádios após o começo da pandemia de Covid-19 - cenário que se repetiu no duelo entre Portugal e Espanha. Eis os preparatórios, as regras e todos os cuidados que a Liga Portugal, autoridades nacionais e de saúde e polícia tiveram para que o regresso do público aos recintos de futebol fosse possível. [Vídeo: Liga Portugal]