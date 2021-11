A carregar o vídeo ...

O Real Madrid já apresentou as obras de remodelação para o novo Santiago Bernabéu e, esta sexta-feira, o realizador audiovisual Javier Caireta-Serra revelou, no seu canal de YouTube, todos os planos da formação espanhola para o relvado, que vai contar com um sistema retrátil que abre um 'mundo de possibilidades'. (Vídeo: YouTube/Nave del Madridismo)