Santiago Bernabéu volta a receber jogos ano e meio depois: assim está a casa do Real Madrid

Mais de um ano e meio depois, com uma gravíssima pandemia pelo meio, o estádio Santiago Bernabéu voltará a ser palco de um jogo oficial do Real Madrid. Será este domingo, diante do Celta Vigo, mas o reduto merengue está muito diferente. Foi alvo de obras profundas e este é o resultado final, aqui partilhado a 48 horas desse encontro com os bascos.