São amadores, têm de treinar às 5 da manhã e tiveram uma receção... inesperada

O futebol é definitivamente um desporto especial. Veja-se o caso do KVV Quick Boys, uma equipa amadora da Holanda (atua na terceira divisão), que esta quinta-feira foi surpreendida pelos seus adeptos com uma receção incrível, com direito a fogo de artifício e cânticos de plena loucura. E a razão de tudo isto? É que, por conta das restrições impostas pela Covid-19, as equipas amadoras apenas estão proibidas de treinar entre as 17 horas e as 5 da manhã, o que obrigou este conjunto, composto por jogadores que terão certamente outros empregos de dia, a começarem a treinar pouco depois das 5 da manhã (o relógio marcava 5:08). E foi assim, com noite cerrada e um frio que certamente se fazia sentir de forma 'agressiva', que os adeptos surpreenderam os jogadores do KVV Quick Boys...