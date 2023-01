A carregar o vídeo ...

Andralino Furtado e Ana Luísa Ramos venceram a primeira edição da São Silvestre El Corte Inglés, prova realizada no último dia do ano de 2022 em Lisboa que reuniu milhares de atletas nas ruas da capital. Uma prova num ambiente fantástico, com os sorrisos pelos rostos de miúdos e graúdos e ainda a presença de várias caras bem conhecidas do público português