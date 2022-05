Sarabia partilha vídeo dos melhores momentos pelo Sporting: adeptos aplaudem e fazem pedido

A carregar o vídeo ...

Pablo Sarabia partilhou esta terça-feira nas redes sociais um vídeo dos melhores momentos que viveu ao serviço do Sporting, com uma sequência de golos e assistências pelos leões, o que voltou a gerar vários pedidos para o avançado ficar. Recorde-se que o espanhol, que foi ovacionado pelos adeptos verde e brancos no último jogo em Alvalade , vai voltar ao PSG, equipa pela qual estava emprestado. (: Instagram/Sarabia)