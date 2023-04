Sarabia recorda felicidade em Alvalade: «Os oito meses no Sporting foram muito curtos»

A carregar o vídeo ...

Pablo Sarabia, atualmente ao serviço do Wolverhampton, abordou o tempo que passou com a camisola do Sporting, emprestado pelo Paris Saint-Germain, deixando elogios ao técnico dos leões e abordando também a falta de golos na equipa. "Penso que o Rúben Amorim trabalha muito bem as suas equipas. Ele melhor do que ninguém sabe o que falta e o que tem. Só posso dizer que fui muito, muito feliz ali. Estive encantado no tempo em que estive lá. Os oito meses foram muito curtos. Oxalá pudesse ter estado mais tempo no Sporting, mas desejo sempre o melhor ao Sporting", vincou à Eleven Sports.