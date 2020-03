A carregar o vídeo ...

Renzo Saravia foi cedido pelo FC Porto ao Internacional até ao final do ano e no domingo realizou a estreia pelo emblema de Porto Alegre. O lateral-direito argentino foi titular e fez a assistência para o primeiro golo da nova equipa no triunfo (2-0) perante o Brasil de Pelotas em jogo do Campeonato Gaúcho. [Vídeo: Youtube]