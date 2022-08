Depois de ter atuado 9 minutos diante do FC Porto, Andrés Sarmiento mereceu este sábado mais minutos de jogo por parte do técnico Álvaro Pacheco no duelo com o Chaves, ao ser lançado aos 64', mas no final de contas o colombiano apenas atuou 14 minutos, já que aos 78' foi expulso por causa desta entrada. O árbitro nada mostrou inicialmente, mas alertado pelo VAR mostrou o vermelho ao jogador vizelense.