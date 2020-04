Saudades de futebol? Este sábado houve golos e emoção no... Tajiquistão

A carregar o vídeo ...

Para além da Bielorrússia, também o Tajiquistão parece imune ao coronavírus e este sábado contou mesmo com o regresso do futebol. Em disputa esteve a Supertaça do país, com o Istiklol a levar a melhor sobre o Khujand, por 2-1. Se tal como nós tem saudades de futebol, aquilo lhe deixamos os melhores momentos da partida. Não prometemos qualidade, mas pelo menos servirá para matar saudades, até porque o jogo foi bem emotivo, já que o Istiklol conseguiu vencer com uma reviravolta graças a dois golos no espaço de poucos segundos.