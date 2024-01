Sauditas apresentam projeto de estádio futurista: no topo de um penhasco e coberto por painéis LED

A carregar o vídeo ...

A Arábia Saudita apresentou um projeto futurista para um estádio, visando o Mundial de 2034. O 'Príncipe Mohammed bin Salman' ficará no topo de um penhasco de 200 metros, nos arredores de Riad, e será coberto por painéis de LED, prometendo revolucionar a indústria do entretenimento, pois o recinto - com capacidade para 45 mil pessoas, extensível até aos 60 mil lugares - será multiusos. A Arábia Saudita, recorde-se, é a única candidata a receber o Campeonato do Mundo de 2034. A FIFA deve confirmar a escolha no final deste ano. (Vídeo Central do Arabão/Twitter)