Scaloni esquece-se de Otamendi ao anunciar 'onze' da Argentina para o jogo com o Peru

Lionel Scaloni foi convidado esta segunda-feira a desvendar a equipa inicial da Argentina para o duelo com o Peru, em jogo da qualificação sul-americana para o Mundial de 2022. Contudo, no momento de anunciar o 'onze' o selecionador argentino nomeou apenas dez nomes, esquecendo-se de Nicolás Otamendi. Mais tarde, através das redes sociais da 'alibiceleste', a titularidade do defesa-central do Benfica foi assegurada. [Vídeo: Seleção argentina]