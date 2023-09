A carregar o vídeo ...

Andreas Schjelderup voltou aos golos... e logo com um hat trick. O jovem extremo, cedido pelo Benfica no penúltimo dia de mercado ao Nordsjaelland, brilhou ao serviço dos sub-21 da Noruega. Os pupilos de Leif Smerud golearam, por 7-0, a seleção do mesmo escalão de São Marino, em jogo de arranque da qualificação para o Euro'2025.