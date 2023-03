Schmidt comenta 'luta' entre João Mário e Ramos pela liderança dos melhores marcadores da Liga Bwin

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt foi instado a comentar a 'luta' entre João Mário e Ramos pela liderança dos melhores marcadores da Liga Bwin, na qual o médio parte atualmente com um golo de vantagem (soma 17 contra 16 do avançado). "Ninguém sabe o que vai acontecer. Pelo que vi de hoje é que estão disponíveis para marcar, mas também ajudam os companheiros a marcar. Vimos Gonçalo [Ramos] a assistir João Mário, no final não interessa quem marca o golo. O que vimos foi um grande espírito e que tentam encontrar a melhor solução para marcar. Para eles estar no topo da lista é bom, mas para nós o mais importante e ter sucesso como equipa e é isso que vejo no campo", referiu na conferência de imprensa que se seguiu à goleada ao V. Guimarães.