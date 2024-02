Schmidt diz que convocatória de Prestianni foi "um bónus": «Tem estado bem nos treinos, mas ainda é muito jovem»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt revelou este domingo, em declarações na conferência de imprensa no final do Benfica-Vizela (6-1), que a convocatória de Gianluca Prestianni para o duelo de hoje foi uma espécie de presente ao jovem argentino pelo que tem feito nos treinos.



A RESPOSTA DE ROGER SCHMIDT SOBRE A CONVOCATÓRIA DE PRESTIANNI:

"[A convocatória de hoje] Foi como um bónus para ele. Orkun Kökçü e Florentino estavam suspensos, o Juan [Bernat] ainda está a recuperar de lesão depois de ter sido operado e nós tínhamos um lugar de vago na equipa e aproveitei para convocá-lo para ele também começar a ter a sensação de estar com os companheiros de equipa e tudo o resto. Está a treinar com a equipa há um ou dois dias apenas, então ainda precisa de um pouco mais. Tem estado bem nos treinos, mas ainda é muito jovem, assim como todas as outras novas contratações. Ainda precisam de algum tempo para estarem no melhor momento de forma e para se habituarem um pouco ao comportamento tático que devem ter [em campo] e eu tenciono dar-lhes tempo para terem esse período de adaptação. Terão minutos, tal como o Álvaro [Carreras] e o Benjamín [Rollheiser] tiveram hoje, pois penso que é importante para eles sentirem o Benfica e se habituarem aos companheiros, mas neste momento não estamos sob pressão para colocá-lo já na equipa. Terá tempo para evoluir. Todas estas transferências foram feitas a pensar no futuro."