Schmidt e a liderança do campeonato: «Teremos uma forte concorrência na luta pelo título»

Uma vez mais, Roger Schmidt voltou a sublinhar o facto de não se importar com a posição que o Benfica ocupa na tabela classificativa nesta altura da época, sublinhando que a concorrência na luta pelo título será forte.



A RESPOSTA DE ROGER SCHMIDT NA ÍNTEGRA SOBRE ESTE TEMA:

"Não, não quero saber da tabela classificativa neste momento. Estou apenas contente por hoje termos vencido o nosso jogo. Hoje foi a 22.ª jornada do campeonato e ainda faltam mais 12 por jogar e nós sabemos em que situação estão as outras equipas no campeonato e que teremos uma forte concorrência na luta pelo título, mas estamos apenas focados em nós mesmos."