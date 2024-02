Schmidt e a titularidade de Tengstedt: «Hoje era o momento certo para ele voltar a jogar»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt falou sobre o regresso de Tengstedt à titularidade no Benfica e como gostou do desempenho do avançado dinamarquês, assim como do de João Mário no centro do meio-campo ao lado de João Neves.



A RESPOSTA DE ROGER SCHMIDT SOBRE ESTE ASSUNTO NA ÍNTEGRA:

"É tudo um sonho para mim. Creio que isso não se resume apenas aos avançados, temos boa qualidade no plantel em muitas posições e também uma forte concorrência. Na minha opinião, o Casper [Tengstedt] precisava [de jogar] para se voltar a ambientar a tudo outra vez. Quando começou a jogar a titular, ele mostrou que tinha disciplina tática e que era confiável, não só em termos de golos mas também por tudo o que fazia em campo, dependendo sempre do papel que tinha nos jogos. É muito bom a definir os momentos de pressão e nas transições ofensivas. Mostrou isso nos treinos quando regressou de lesão e achei que hoje era o momento certo para ele voltar a jogar. Estou muito feliz pelo nível que demonstrou hoje. Infelizmente, não marcou, mas acho que fez um grande jogo. Mas acho que é bom para qualquer equipa, sobretudo para os jogadores, saber que a qualidade não diminui se lhe retirarmos um ou outro jogador. Na minha opinião, João Mário também fez um jogo fantástico como um '6', deu-nos muito equilíbrio lado a lado com João Neves. Temos muitas opções, mas prefiro ter dificuldades em encontrar os jogadores certos para cada jogo do que o contrário."