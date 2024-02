Schmidt e as declarações de João Mário: «Se um jogador experiente como ele diz algo assim é claro que fico contente»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt mostrou-se "contente" pelos elogios de João Mário, que em declarações ao podcast '1 para 1' disse que nunca ter tido, dando o técnico alemão como exemplo. Ainda assim, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Toulouse, o treinador das águias assumiu não ter ouvido as palavras do 'pupilo'.