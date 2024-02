Schmidt: «João Neves titular? Vou falar com ele e tomar uma decisão»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt ainda não pensou sobre se lançará ou não João Neves na equipa titular (ou até mesmo como solução a partir do banco de suplentes) na partida de amanhã frente ao Toulouse, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, em virtude do difícil momento que o internacional português atravessa após a morte da mãe. Em declarações na conferência de imprensa esta quarta-feira, o técnico alemão disse que irá reunir primeiro com o jogador antes de tomar uma decisão.