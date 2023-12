Schmidt: «Se João Victor sair vamos precisar de alguém para essa posição»

A carregar o vídeo ...

Questionado sobre a situação de João Victor no Benfica (nomeadamente em relação à saída para o Vasco da Gama ) e se a mesma pode ficar dependente da condição física de Fredrik Aursnes - que saiu lesionado -, Roger Schmidt assumiu esperar que não haja nada de grave com o norueguês e, por outro lado, explicou que, caso o defesa brasileiro saia, o Benfica terá de encontrar outro jogador para essa posição."Não me parece que seja algo preocupante, foi apenas um pontapé que levou no gémeo. Acho que é mais uma contusão, nada grave. Espero eu! O João Victor estava lesionado hoje. Vamos ver o que acontece com ele. Mas se ele sair, claro que vamos precisar de alguém para essa posição, mas vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Não posso dizer hoje".