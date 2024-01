Schmidt sobre Rafa: «Temos de respeitar a decisão dele e nesta fase da carreira é algo que ele merece»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt voltou a ser confrontado com o futuro de Rafa no Benfica e mostrou-se resignado pelo cenário de perder o avançado no final da temporada. "Claro que adorava tê-lo cá enquanto for treinador do Benfica. Todos no clube, o presidente, os adeptos, os colegas querem que ele fique. Mas o futebol é assim. Temos de respeitar a opinião dos jogadores. Ele já fez sete ou oito épocas cá, é um longo período, mostra que esta algo especial, porque oito anos num clube não é normal. Já mostrou o quanto gosta do clube. Temos de respeitar a decisão dele e nesta fase da carreira é algo que ele merece. Adorava de trabalhar com ele na próxima época e na seguinte, mas no final também entendo que é uma decisão muito importante para ele. Respeitarei qualquer que seja a sua decisão", disse o alemão.