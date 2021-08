A carregar o vídeo ...

Michael Schumacher estreou-se na Fórmula 1 faz hoje precisamente 30 anos e a F1 fez questão de assinalar a data com um vídeo nas redes sociais, com imagens do alemão em Spa-Francorchamps. Schumi tinha 22 anos e pilotou um Jordan/Ford... (Vídeo F1)