Scolari irritado com 'bufo' do balneário do Grémio: «Mentiroso e 'cafajeste'»

Na conferência de imprensa após o empate (2-2) entre Grémio e Cuiabá, em jogo da 24.ª jornada do Brasileirão, Luiz Felipe Scolari foi confrontado com relatos que deram conta de os jogadores debatarem as estratégias e o onze que seria escolhido pelo treinador no balneário. A situação irritou o técnico brasileiro que chamou "mentiroso e cafajeste" a quem revelou o que se passa a informação e garantiu que, antes dos jogos, faz o que fez sempre ao longo dos 50 anos de carreira. [Vídeo: Youtube]