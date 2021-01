Scott Parker falou em "escândalo" e Mourinho reagiu: «Estás a falar a sério?»

A carregar o vídeo ...

A decisão da Premier League em reagendar o duelo entre Fulham e Tottenham (por troca com aquele que iria opor os spurs ao Aston Villa) apanhou muitos de surpresa, a começar pelos responsáveis dos cottagers. Na antevisão à partida, o técnico Scott Parker (um ex-jogador dos spurs) considerou um "escândalo" o reagendamento da partida para esta quarta-feira, por ter sido tão em cima da hora. Confrontado com as palavras do opositor, José Mourinho parece surpreendido. "Estás a falar a sério?", questionou o técnico luso dos spurs, voltando-se para o jornalista que lhe tinha feito a pergunta.