'Scuderia Ferreira': Palmeiras lança camisola criada por Abel com inspiração na Fórmula 1

Em parceria com a Puma, a marca que patrocina o clube, o Palmeiras lançou esta sexta-feira uma camisola especial criada por Abel Ferreira, com inspiração nos equipamentos que são utilizados na Fórmula 1. É a combinação perfeita de duas paixões do técnico português, que nunca escondeu a sua admiração pelo mundo da velocidade, em especial pela Fórmula 1 e Ayrton Senna.



"Este é um momento muito especial para mim. Assim como um destemido piloto, enfrento os meus medos e desafios com coragem e determinação. Cada corrida e cada jogo são metáforas da vida, nas quais a estratégia, a resistência e a perseverança se tornam os ingredientes essenciais para o sucesso. Persisto, aprendo com os fracassos e celebro as vitórias, mais do que nunca, porque sei o quanto é difícil ganhar", declarou o técnico luso, que funcionou nesta produção como diretor criativo.