Egan Bernal deu ontem mais uma demonstração de força no Giro ao vencer a 16.ª etapa e reforçar a liderança . O ciclista da Ineos atacou na subida para o Passo Giau e contou com a insólita motivação de dois adeptos que usaram... motosserras a trabalhar enquanto corriam perto do colombiano. [Vídeo: Twitter]