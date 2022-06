Séan Garnier e a sua equipa (com um português) deram show de freestyle em Oeiras

A carregar o vídeo ...

O francês Séan Garnier, ex-campeão mundial de futebol freestyle, está em Portugal com a S3 Team, considerada a equipa mais conceituada da modalidade a nível mundial e que conta com o português Cris, atual vice-campeão nacional. Esta quinta-feira, na inauguração do Kipsta Futsal Lab , no pavilhã do Leões de Porto Salvo, em Oeiras, os craques dos malabarismos com bola deram espetáculo com habilidades para todos os gostos. [Vídeo: Record]