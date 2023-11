A carregar o vídeo ...

Seba Pérez foi eleito pelos adeptos axadrezados como o melhor jogador do mês de outubro. Distinção que o criativo recebeu com orgulho, embora tenha salientado que "o importante é sempre o coletivo", bem como "o foco total em Vila do Conde": "Sabemos que será muito complicado porque o Rio Ave está lá em baixo, mas temos a ideia bem clara de lutar pelos três pontos".