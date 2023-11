A carregar o vídeo ...

Sebastián Coates cumpriu o jogo 342 com a camisola do Sporting frente ao Dumiense, igualando desta forma Anderson Polga como estrangeiro com mais duelos com a camisola do clube, e, no final, admitiu o "orgulho" por tudo o que tem conseguido ao serviço do clube, embora realce que o mais importante são os objetivos coletivos. (Vídeo: Sporting TV)