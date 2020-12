A carregar o vídeo ...

Depois de seis temporadas, Sebastian Vettel vai deixar de ser piloto da Ferrari na Fórmula 1 e na hora do adeus, após o Grande Prémio de Abu Dhabi, decidiu prestar tributo à formação italiana bem ao seu jeito. Ainda no cockpit, na sua última volta com o carro da marca transalpina, decidiu começar a cantar. Arrepiante!