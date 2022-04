Sebastian Vettel investigado por viagem de 'scooter' na Austrália

A carregar o vídeo ...

A imprensa inglesa avança esta sexta-feira que Sebastian Vettel está a ser investigado, depois de ter dado uma volta de scooter pelo circuito de Albert Park, em Melbourne, na primeira sessão de treinos livres desta manhã. O motor do Aston Martin do quatro vezes campeão do Mundo incendiou-se, o piloto tratou do assunto com a ajuda de um extintor, mas foi-lhe enviado um oficial da F1 numa mota, para o transportar de novo para a box. Vettel aparentemente deixou o oficial da F1 apeado e pilotou ele mesmo a scooter, acenando alegremente para a multidão, como se de uma volta de honra se tratasse. E não só tirou as mãos dos comandos do veículo, como ainda tinha o capacete mal colocado... (Vídeo F1)