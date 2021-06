Seferovic abriu caminho ao triunfo helvético em Baku: o resumo do Suíça-Turquia

A Suíça derrotou este domingo a Turquia ( 3-1 ) no fecho do Grupo A do Euro'2020. Apesar de falhar o apuramento direto para os 'oitavos', a turma helvética fica bem colocada para ser um dos melhores terceiros classificados , enquanto os turcos se despedem da prova. Haris Seferovic, avançado do Benfica, abriu as hostilidades em Baku e estreou-se a marcar neste Europeu. Veja neste vídeo os melhores momentos da partida, que teve ainda um bis de Xhaqiri. [Vídeo: VSports]