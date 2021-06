Seferovic foi um dos heróis do apuramento histórico da Suíça para os quartos-de-final do Euro'2020, após triunfo sobre a França, nos penáltis . O avançado do Benfica apontou os dois primeiros golos dos helvéticos e ajudou a seleção do seu país a alcançar, pela primeira vez, os 'quartos' de um Europeu. Agora, segue-se a Espanha. [Vídeo: VSports]