A carregar o vídeo ...

O avançado do Benfica, Haris Seferovic apela à doação de computadores a crianças necessitadas que não têm acesso a meios informáticos para poderem estudar em casa, tendo ele próprio já contribuído. Esta quinta-feira, o futebolista suíço encheu a bagageira do seu carro para fazer a entrega, partilhando no Instagram imagens do momento.